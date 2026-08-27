Отделение «Фонда защиты детей» откроют в Саратове
«Фонд защиты детей» создаст отделение в Саратовской области. Подробности сообщил в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
Фото: Правительство Саратоской области
Накануне глава региона встретился с областным детским омбудсменом Юлией Васильевой. Чиновник и общественница обсудили создание саратовского филиала фонда, созданного по указу президента Владимира Путина.
Господин Бусаргин объяснил, что деятельность организации включает защиту прав и интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержку семей и содействие развитию детей. Открытие отделения фонда в Саратовской области губернатор назвал «правильным и важным шагом». Также глава региона пообещал оказать проекту всю необходимую поддержку.