В Саратовской области возобновят курсирование электричек до аэропорта и Тарханов

В Саратовской области с 1 сентября восстановят движение восьми пригородных электропоездов, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов». Ранее председатель ГД РФ направил депутатский запрос главе региона по поводу массовых жалоб саратовчан на отмену электричек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В электричках Саратовской области введут «Тройку»

Фото: АО «Волгоградтранспригород» В электричках Саратовской области введут «Тройку»

Фото: АО «Волгоградтранспригород»

Так, по ранее действовавшему расписанию возобновят движение поезда N№ 6003, 6005, 6009 «Саратов-1 — аэропорт „Гагарин“ — Тарханы» (отправление в 09:20, 17:44, 20:03; прибытие — в 10:22, 18:51, 21:05 соответственно), N№ 6004, 6006, 6010 «Тарханы — аэропорт „Гагарин“ — Саратов-1» (отправление в 10:34, 19:09, 21:32; прибытие в 11:43, 20:20, 22:35 соответственно).

Электропоезд N 6209 сообщением «Примыкание — Саратов-1 — Трофимовский-1» будет отправляться в 06:57, прибывать — в 07:48. В обратном направлении поезд N 6210 будет выходить в 17:25, прибывать на станцию Примыкание в 18:19.

Кроме того, для повышения рентабельности пригородных железнодорожных перевозок власти региона совместно с промышленными предприятиями проработают возможность назначения ведомственных поездов для доставки сотрудников к месту работы и обратно.

Также в скором времени у жителей региона появится возможность оплаты проезда в электричках транспортной картой «Тройка». При пересадке с пригородного транспорта на трамвай, троллейбус и автобус будет действовать специальный тариф.

Марина Окорокова