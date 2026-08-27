Саратовская область увеличила инвестиционный портфель на 129 млрд руб. за три года

В Саратовской области за три года на 129 млрд руб. увеличился объем инвестиций в основной капитал. Региональный портфель по итогам первого полугодия 2026-го включает в себя 255 крупных проектов более чем на 1 трлн руб. Информацию озвучили на заседании регионального правительства, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовская область удержалась в топ-10 по инвестклимату

Фото: t.me / busargin_r Саратовская область удержалась в топ-10 по инвестклимату

Фото: t.me / busargin_r

Саратовская область второй год подряд находится в топ-10 нацрейтинга по состоянию инвестклимата. По словам губернатора Романа Бусаргина, в настоящее время профильный блок правительства работает над дальнейшим повышением инвестиционной привлекательности региона и совершенствованием системы привлечения вложений. «Потенциал у Саратовской области огромный с точки зрения ресурсов, территорий, научной базы, вузов, которые могут обеспечить инвесторов кадрами. За развитием инвестиций идет развитие территории, увеличение численности населения, рост экономики в целом», — заявил глава региона.

Роман Бусаргин напомнил министру инвестполитики о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0), которыми могут воспользоваться предприятия. Такие соглашения предоставляют налоговые льготы и особые условия аренды земли. Сейчас в регионе по модели СПИК 2.0 работают промышленные компании, но, по словам губернатора, необходимо внедрять контракты и в другие сферы, например в сельское хозяйство.

Марина Окорокова