В Волгограде будут судить подрядчика ливневок за хищение 97 млн рублей

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении фактического руководителя подрядной организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его обвиняют в хищении 97 млн руб. при исполнении госконтракта, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Речь идет об ООО «Специальные сварные металлоконструкции», принадлежащем депутату Волгоградской городской думы пятого созыва Александру Егунову, выяснил V1.RU. Компания в 2019 году получила контракт на 1,2 млрд руб. на строительство 14 ливнево-очистных сооружений.

По версии следствия, с октября 2019 по ноябрь 2021 года обвиняемый, выступая подрядчиком, заменил оборудование на более дешевое. Изменения в проектно-сметную документацию не вносились, цена контракта не снижалась. В 2021 году контрольно-счетная палата уже выявляла нарушения при строительстве, а в апреле 2026 года после сильного дождя улицы Волгограда ушли под воду.

В рамках уголовного дела арестовано имущество обвиняемого и изъяты активы его фирмы на общую сумму более 43,6 млн руб.

ООО «Специальные сварные металлоконструкции» (ССМ) работает с 2006 года в сфере строительных металлических конструкций. Компания зарегистрирована в Волгограде на Волжском проспекте, 20, офис 212. С мая 2008 года по октябрь 2025-го директором фирмы был Юрий Хазов, сейчас пост занимает Константин Шарун. В 2017 году господин Хазов создал одноименную организацию по тому же адресу, но в офисе 213. С момента основания и по 2024 год компания несла убытки в пределах 20-30 тыс. руб., а в декабре 2025 года была ликвидирована. Последняя бухгалтерская отчетность ССМ Александра Егунова была опубликована в 2021 году: оборот компании составил 2,7 млрд руб., чистая прибыль 37 млн руб. По данным прокуратуры Волгоградской области, в 2016 году господин Егунов представил недостоверные сведения о полученных им в 2016 году доходах. Вместо заработка, превышающего 100 млн руб., он задекларировал только 11 млн, а также не указал долю жены в волгоградской квартире. Эти обстоятельства экс-депутат объяснил невнимательностью и техническими ошибками.

Нина Шевченко