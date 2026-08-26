В индустриальный парк «Отвель» под Пензой вложили два миллиарда рублей

ООО «Александрия» увеличивает производственные мощности на площадке индустриального парка «Отвель», расположенного в Бессоновском районе Пензенской области. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

ООО «Александрия» — компания владельца ООО «Дукат» Игоря Юрова — вложило 2 млрд руб. в модернизацию производства для выхода к ноябрю на полную мощность — 36 тыс. т сливок и кремовых начинок на основе молока в год. Проект даст региону 200 рабочих мест.

ООО «Дукат» зарегистрировано в Пензе в 2006 году. Директор — Андрей Головач. В компании 149 сотрудников. Организация специализируется на переработке молока и производстве продуктов для пищевой промышленности. «Дукат» поставляет ингредиенты для хлебобулочных и кондитерских изделий в заведения общепита и на пищевые заводы (в том числе заграничные). На сайте общества сказано, что оно имеет 15 филиалов.

Ранее «Александрия» получила на льготных условиях на территории «Отвеля» участок с подведенными коммуникациями. «Это производство очень важно для Пензенской области как для профицитного по молоку региона. Глубокая переработка обеспечивает рост валового регионального продукта и повышение добавленной стоимости, что всегда является большим плюсом для развития экономики»,— объяснил господин Мельниченко.

ООО «Александрия» зарегистрировано в Пензе в 2009 году (Rusprofile). Организация специализируется на производстве и переработке продуктов. Директор — Михаил Макеев. Выручка предприятия составила в 2025 году 2,8 млрд руб., прибыль — 191 млн руб. В обществе работают 136 человек.

Дарья Васенина