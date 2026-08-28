Ремонт котельной Знаменска оценили в 80 млн рублей

Оборудование котельной в ЗАТО Знаменск Астраханской области требует замены и капитального ремонта. Ориентировочная стоимость работ превышает 80 млн руб., сообщил «ПУНКТ-А» со ссылкой на отчет муниципального предприятие «Теплосети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Гарантированное обеспечение надежности теплоснабжения в сезоне 2026-2027 годов при текущем состоянии оборудования невозможно, констатировал директор предприятия. Износ теплообменников достиг 100%, теплосъем снизился на 20-30% от номинального. В перечень необходимых работ входят замена дымососа, вентилятора, водогрейного и парового котлов, насосного оборудования и арматуры. Капремонт парового котла оценивается в 36 млн руб.

Аварии на котельной фиксируются ежегодно. В феврале 2025 года при температуре -15°C котел остановился. В январе 2026-го из-за остановки котельной при ночных морозах ниже -20°C школьников переводили на дистанционное обучение. Издание не исключает, что ситуация может повториться грядущей зимой.

Администрация Знаменска проводит ремонт отдельных узлов за счет регионального и местного бюджетов, в том числе экономайзера и насосного оборудования.

Нина Шевченко