На семи улицах Астрахани запретили парковку из-за скопления машин у заправок

В Астрахани запретили парковку и стоянку на семи улицах на фоне очередей за бензином. Информация появилась на сайте администрации города. Ранее губернатор Игорь Бабушкин обратился к полиции региона с просьбой проверить водителей, оставляющих транспорт на магистралях за сутки до открытия заправок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханским водителям ограничили парковку у заправок

Фото: Вадим Окороков Астраханским водителям ограничили парковку у заправок

Фото: Вадим Окороков

Так, для обеспечения безопасности дорожного движения ограничения ввели на участке Аэропортовского шоссе (от дома N 48 до ул. Аэропортовской, 5), улицы Студенческой (от дома N 4А до ул. Красная Набережная), улицы Н. Островского (от ул. Красная Набережная до ул. Н. Островского, 135).

Запрет на стоянку и парковку машин также введен по ул. Бакинской (от ул. Боевой до ул. Волжской), по ул. Волжской (от ул. Бакинской до ул. Ахшарумова), по ул. Ахшарумова (от ул. Волжской до ул. Боевой и от дома N 90 до ул. Джона Рида).

Ранее в Астраханской области снизили до 30 л лимит отпуска бензина марок АИ-92 и АИ-95. Мера принята для увеличения времени работы АЗС. Кроме того, губернатор Игорь Бабушкин поручил правоохранительным органам проверить деятельность лиц, составляющих нерегламентированные списки ожидания на заправках.

Марина Окорокова