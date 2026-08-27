Копыта в сторону

Расследование уголовного дела об отравлении лошадей в конном клубе «У озера» в Волжском застопорилось, утверждает владелица Ярослава Петренко. Она сообщила, что подозреваемый отказался от проверки на полиграфе и следственного эксперимента. При этом МВД заявляет о продолжении расследования. Клуб также столкнулся с потоком анонимных жалоб, которые ставят под угрозу его дальнейшую работу. Ранее к делу подключали главу СКР Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году неизвестный отравил коней автомобильной омывайкой и кислотой

Фото: Рустам Гайфуллин В 2025 году неизвестный отравил коней автомобильной омывайкой и кислотой

Фото: Рустам Гайфуллин

Полиция Волжского продолжает расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, повлекшем их смерть (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Такой ответ от ГУ МВД по Волгоградской области получила владелица конного клуба «У озера» Ярослава Петренко, у которой убили двух лошадей и еще пятерых отравили в прошлом году. Ответ ведомства есть в распоряжении «Ъ—Средняя Волга». Хозяйка коней утверждает, что на данный момент расследование приостановлено. Также девушка заявила: клуб с 11 лошадьми рискует закрыться из-за потока анонимных жалоб.

Покушения на лошадей произошли в апреле и декабре 2025 года. Первый раз злоумышленник запер работника клуба в вагоне и ввел коням внутривенно автомобильную омывайку, в результате чего два животных погибли. Несмотря на то, что на территории установлены камеры видеонаблюдения, мужчина совершил повторное покушение зимой. Он напоил лошадей серной кислотой. Тогда пострадали пять животных, один из коней был в критическом состоянии.

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело в мае 2025-го — после первого эпизода. Госпожа Петренко сообщила, что подозреваемый заявлял о возможности использовать «свои связи и деньги» для приостановки дела. «В органах мне запретили разглашать его имя на время расследования. Официально дело не приостановлено, но следственные мероприятия не проводятся»,— рассказала собеседница «Ъ».

Владелица конного клуба добавила, что ее еще не перевели из статуса свидетеля в статус потерпевшей. «Вроде, нас даже хотели перевести [в статус потерпевших], но потом шумиха прекратилась, соответственно, расследование тоже затихло. Нас никто не перевел из этого статуса. Пока мы свидетели, мы не можем нормально ознакомиться с материалами уголовного дела»,— пояснила Ярослава Петренко.

Предпринимательница сообщила, что обращалась в региональную прокуратуру, ГУ МВД по Волгоградской области и администрацию Президента РФ. В ответах отмечалось: расследование дела продолжается. В письме регионального МВД указано, что 16 января 2026 года прокуратура изъяла дело у отдела дознания и передала его в следственное управление УМВД по Волжскому для более тщательного расследования. 6 декабря 2025-го полиция зафиксировала еще одно обращение госпожи Петренко об отравлении лошадей. Сотрудники уголовного розыска 27 февраля отказали в возбуждении дела, но в тот же день прокуратура отменила их решение и направила материалы в отдел полиции № 2 для дополнительной проверки.

Ярослава Петренко добавила, что следователи планировали проверить подозреваемого на полиграфе и провести с ним следственный эксперимент. «Он начал пить антидепрессанты, и теперь они больше не могут его проверить. От следственного эксперимента — пройти мимо денников и сравнить запись с камер видеонаблюдения — он отказался, они не могут его заставить»,— уточнила владелица клуба.

В апреле, хозяйка лошадей уже обращалась в полицию и прокуратуру из-за клеветы. Она пояснила «Ъ», что знакомая подозреваемого распространила версию, что животные погибли не от отравления, а от инфекции, которую клуб скрывал. «Она закидывает мой клуб жалобами, писала Бастрыкину, и, насколько мне известно, он взял ее обращения на контроль. Теперь клуб будут проверять по каждому пункту, который она указала»,— рассказала госпожа Петренко, предположив, что из-за разбирательств с ней могут расторгнуть договор аренды участка.

Госпожа Петренко также обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину и депутату Госдумы Владимиру Бурматову. После она получила сообщения о том, что ситуацию взяли на контроль. В феврале этого года господин Бурматов сообщил в ответном письме о направлении депутатских запросов начальнику ГУ МВД по Волгоградской области и в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры.

Связаться с ГУ МВД по Волгоградской области в течение дня не удалось. На каком этапе находится расследование уголовного дела, пока неизвестно. Прокуратура приняла запрос «Ъ», в пресс-службе пообещали вернуться с ответом.

Нина Шевченко