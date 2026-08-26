МВД опровергло задержание мужчин в Пензе для отправки на СВО

В Пензенской области распространяют сведения о задержаниях местных жителей для подписания контракта с Минобороны РФ и отправки на Специальную военную операцию. Информацию опровергло региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД Пензенской области Фото: ГУ МВД Пензенской области

«Официально заявляем: сотрудники полиции не принимают участия в подобных мероприятиях и не осуществляют доставление граждан в военкоматы», — говорится в релизе.

Правоохранители уточнили, что действуют исключительно в рамках своих полномочий. В случае выявления нарушителей, представляющихся сотрудниками полиции, обещают проводить проверки.

Также силовики обратили внимание на то, что «в связи со сложившейся обстановкой люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». В МВД отмечают: упомянутые граждане не осознают «тяжести последствий».

Дарья Васенина