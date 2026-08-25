Эльтонский гамбит

Российский союз туриндустрии зафиксировал срыв заездов в санаторий «Эльтон» в Волгоградской области после смены собственника комплекса. Турагентства, оплатившие путевки на август–ноябрь через предыдущего оператора — московское ООО «Эльтон-Мед», — столкнулись с требованием нового владельца ООО «Эльтон+» повторно внести полную стоимость проживания и лечения. В РСТ конфликт назвали опасным прецедентом и призвали не допустить срыва отдыха туристов. Новый собственник заявляет, что не является правопреемником по обязательствам прежнего оператора, но уже принял часть туристов и компенсировал расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий расположен на берегу Эльтона — крупнейшего соленого озера Европы

Фото: Государственный реестр курортного фонда РФ Санаторий расположен на берегу Эльтона — крупнейшего соленого озера Европы

Фото: Государственный реестр курортного фонда РФ

Туроператоры пожаловались в Российский союз туриндустрии (РСТ) на срыв заездов в санаторно-курортный комплекс «Эльтон» в Волгоградской области после смены собственника. Агентства забронировали и оплатили путевки на август–ноябрь 2026 года через прежнего оператора — московское ООО «Эльтон-Мед», но новый владелец, ООО «Эльтон+», отказывается размещать туристов без повторной оплаты. По данным РСТ, на данный момент подтверждены проблемы у пяти семей, однако, по оценкам участников рынка, в целом конфликт затрагивает десятки граждан.

Санаторно-курортный комплекс «Эльтон», расположенный в Палласовском районе у одноименного минерального озера (ООПТ), специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожи с использованием сульфидных грязей и рапы. Ранее комплекс эксплуатировался ООО «Санаторий Эльтон-2», которое в июне 2023 года признали банкротом. С 2015 года имущество у компании-должника арендовало ООО «Эльтон-Мед». С 2017 года «Санаторий Эльтон-2» взыскивал через суд с арендатора более 37 млн руб. задолженности.

Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается аналогичный спор о взыскании с «Эльтон-Мед» около 53 млн руб. в пользу бывшего владельца курорта (слушание назначено на 14 сентября). Параллельно с этим бывший арендодатель требует признать московскую компанию банкротом — дело продолжат рассмативать 21 сентября. Окончательную правовую оценку действиям сторон предстоит дать именно суду.

ООО «Санаторий Эльтон-2» зарегистрировано в 2007 году в Волгограде. Учредителем с долей 85% с 2015 года является Леонид Чугунов. С 2021 года он единственный владелец. В 2025 году выручка юрлица составила 29 млн руб., а чистые убытки — 76 млн руб. По состоянию на июль 2026 года у компании имеется задолженность перед ФНС в размере 5,5 млн руб., также открыты шесть исполнительных производств на 1,1 млн руб. ООО «Эльтон-Мед» действует с 2015 года. С 2022 года компания принадлежит Ирине Багровой, до этого — Антону Чугунову. С декабря 2023 года гендиректором значится Леонид Чугунов. В 2019 году оператор получил бессрочную лицензию волгоградского облздрава на ведение медицинской деятельности. Оборот «Эльтон-Мед» в 2025 году составил 313 млн руб., чистая прибыль — 30 млн руб. (-63% год к году). По состоянию на июль 2026-го организация имеет налоговую задолженность в 2,8 млн руб.

По состоянию на 2023 год у ООО «Санаторий Эльтон-2» были долги перед кредиторами на сумму более 136 млн руб. В мае 2026 года его имущество выставили на торги. Единственным участником и покупателем стало зарегистрированное в апреле 2026 года ООО «Эльтон+» с соучредителем в лице бывшего врио облпромторга Алексея Цалко. Сделка обошлась новому собственнику в 393 млн руб., после чего была погашена задолженность перед бюджетом в размере более 100 млн руб.

Переход права собственности зарегистрирован в июле, а собственную лицензию на медицинскую деятельность новая команда получила в августе, после чего приступила к операционной деятельности.

История санатория омрачена и судебными разбирательствами в отношении бывшего гендиректора ООО «Санаторий Эльтон-2» Александра Богданова, руководившего здравницей с 2008 по 2020 год. В 2022 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 млн руб. (по версии следствия, в 2016 и 2019 годах он занизил доходы в декларациях). В рамках дела было арестовано его имущество на 110 млн руб. Однако в июле и декабре 2023 года Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное преследование в связи с истечением сроков давности, а заявленный гражданский иск ФНС на 103 млн руб. остался без рассмотрения. Именно эти налоговые доначисления легли в основу банкротства «Эльтон-2».

Продажа имущественного комплекса вызвала протест коллектива здравницы. В июне этого года около 160 сотрудников ООО «Эльтон-Мед» обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой не допустить прекращения работы санатория и дать правовую оценку обстоятельствам продажи. В обращении, текст которого приводило издание «Блокнот Волгоград», указывалось, что цена сделки в 393 млн руб. существенно ниже более ранних оценок: независимая оценка в январе 2024 года определяла его стоимость в 1,27 млрд руб., а судебная экспертиза в ноябре 2025 года — почти в 1,93 млрд руб. Авторы обращения указывали, что доначисление налогов на 172,5 млн руб. (98% реестра требований кредиторов в размере 176,3 млн руб.) в ноябре 2024 года погасило ООО «Корпорация Волма», и подозревали возможную аффилированность этого кредитора с конечным покупателем — ООО «Эльтон+».

Прежнее руководство собирало подписи под обращением к господину Бастрыкину под предлогом «уточнения стажа», не знакомя людей с текстом, а после увольнения не выплатило положенные компенсации, утверждали, сотрудники здравницы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Леонид Чугунов с 2021 года является единственным владельцем обанкротившегося ООО «Санаторий Эльтон-2», при этом с декабря 2023 года он же занимает пост генерального директора компании-арендатора ООО «Эльтон-Мед». Фактически лицо, владевшее компанией-должником, одновременно возглавило компанию-арендатора. В «Эльтон+» утверждают, что еще в январе 2026 года конкурсный управляющий «Санатория Эльтон-2» в судебном порядке зафиксировал односторонний отказ от договора аренды с «Эльтон-Мед». Тем не менее оператор продолжал собирать авансы, зная, что не имеет права пользоваться имуществом.

После перехода имущества санатория к новому владельцу ранее произведенная оплата за размещение перестала признаваться. Туристам предложили заключить новый договор с ООО «Эльтон+» и повторно оплатить полную стоимость проживания и лечения, а вопрос возврата средств направить решать напрямую с ООО «Эльтон-Мед». Ближайший спорный заезд должен был состояться 24 августа. «Чтобы не перекладывать последствия этой ситуации на людей и не срывать их отдых, некоторым туроператорам пришлось повторно за собственный счет оплатить размещение туристов»,— уточнили в пресс-службе РСТ.

Представители нового владельца Эльтона настаивают, что на торгах 14 мая 2026 года был приобретен исключительно имущественный комплекс, а не компания с ее долговым шлейфом. «Предыдущий оператор не передал нам ни базы данных клиентов, ни списков бронирований, ни финансовой отчетности. Нас поставили перед фактом, когда люди с чемоданами уже начали подходить к воротам»,— рассказали «Ъ» в руководитель службы размещения санатория Ирина Егорова. По ее словам, новый собственник не мог знать о полученных «Эльтон-Мед» авансах до начала своей деятельности, информация стала известна только после претензий от туроператоров.

Российский союз туриндустрии признает формальную правоту нового собственника в вопросе структуры сделки, однако считает такую позицию «как минимум неполной» и опасной для рынка. «Турист приобретал отдых не в ООО с определенным ИНН. Он приобретал путевку в санаторий "Эльтон". Был приобретен действующий комплекс: корпуса, медоборудование, коллектив. Объект не был закрыт или перепрофилирован»,— отмечает председатель экспертного совета РСТ Николай Литаренко.

Если информация о расторжении договора аренды была известна с января 2026 года, а торги прошли в мае, почему в течение трех месяцев подготовки к сезону рынок не был предупрежден, спрашивает союз туроператоров. Новый собственник не опубликовал предупреждений для туристов, не уведомил агентства о непризнании старых броней, не сверил реестр заездов. «Профессиональный туристический рынок не получал от нового собственника информации о том, что ранее подтвержденные бронирования санатория "Эльтон" не будут признаны»,— добавляет руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

В «Эльтон+» сообщили «Ъ», что уже приняли 34 человека с частично или полностью оплаченными через старого собственника путевками. С ними на месте заключаются договоры уступки права требования: новый владелец взял на себя расходы «Эльтон-Мед» уже на 785 тыс. руб., а финансовые разбирательства остаются между двумя юрлицами без участия клиента. Параллельно в санатории ведутся ремонты прачечной, инженерных систем и благоустройство территории. Для туроператоров, включая национального оператора «Система Ален», действуют скидки и гибкие условия сотрудничества, отметили в «Эльтон+».

Нина Шевченко