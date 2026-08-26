Победителем тендера на общежитие консерватории Собинова стал саратовский «Лесстр»

В Саратове объявлен победитель тендера на строительство здания общежития государственной консерватории им. Л. В. Собинова. Подряд получило местное ООО ППС «Лесстр», принадлежащее бизнесменам Леониду и Анне Гафанович, пишет «Бизнес-Вектор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект общежития саратовской консерватории

Фото: t.me / volodin_saratov Проект общежития саратовской консерватории

Фото: t.me / volodin_saratov

Аукцион на возведение общежития на Стрелке был объявлен в конце июля этого года. Компания «Лесстр» была единственным участником тендера. Стоимость заключенного контракта составила 923 млн руб.

Согласно описанию объекта закупки, 9-этажное здание на 350 мест, с репетиционными залами, спортивной площадкой и парковкой должны возвести до конца ноября 2028 года. Подрядчик должен оснастить общежитие бытовой техникой, мебелью, провести инженерные сети, коммуникации, а также озеленить прилегающую территорию деревьями и кустарниками. В документации также предусмотрены инвентарь для прачечной и помещения для сушки белья, пюпитры и кресла для репетиционных комнат. Проект здания был разработан институтом ГБУ СО «Саратовпроект».

Первый тендер на строительство общежития консерватории Минкульт РФ объявил в конце мая 2026 года. Объект должны были возвести до конца 2028 года. Победителем аукциона также стало ООО ППС «Лесстр». Однако ФАС отменило тендер, посчитав, что мебель и бытовая техника, включенные в лот, не относятся к технике для эксплуатации здания. Помимо этого ведомство не указало в документации подробные характеристики лифта.

ООО ППС «Лесстр» основано в Саратове в 1998 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компанией владеют Леонид и Анна Гафанович. ООО участвовало в 36 госзакупках на 14 млрд руб. и заключило 38 контрактов на аналогичную сумму. По данным из открытых источников, «Лесстр» часто исполняет контракты на строительство социальных объектов, в том числе школ. В 2026 году ООО заключило два договора на капитальный ремонт общежития СГУ и возведение нового учебного корпуса на ул. Широкой. Выручка компании за 2025 год составила 2,77 млрд руб., чистая прибыль — 14 млн руб.

Марина Окорокова