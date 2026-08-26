Полеты исполнения

Программа ремонта астраханских мостов, запущенная после того, как в 2018 году жители региона пожаловались на «Прямой линии» лично Владимиру Путину, за семь лет обошлась бюджету в 15 млрд руб., сменила семь директоров и свелась к тому, что 35 из 36 контрактов на 6 млрд руб. выиграла компания, в которой до назначения работал один из этих директоров. Часть мостов из 160 аварийных так и не построена, часть числится отремонтированной при расторгнутых контрактах, а суды признали, что оплаченный, но документально не подтвержденный вывоз строительного мусора вернуть невозможно. «Ъ» разобрался, куда ушли деньги президентского поручения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госучреждение отчитывалось о ходе работ на мосту через ерик «Сухой Рычан» в июле 2026 года

Фото: Астраханьавтодор Госучреждение отчитывалось о ходе работ на мосту через ерик «Сухой Рычан» в июле 2026 года

Фото: Астраханьавтодор

ГКУ «Астраханьавтодор» направило порядка 15 млрд руб. на ремонт мостов в Астраханской области начиная с 2019 года, выяснил «Ъ» из анализа ЕИС «Закупки». Программа стартовала после жалоб жителей на «Прямой линии» с президентом в 2018 году. Тогда жители региона массово жаловались на разрушающуюся инфраструктуру, и Владимир Путин составил список претензий и лично передал его тогдашнему губернатору Александру Жилкину. По результатам обследования 2018–2019 годов, из 313 мостовых сооружений 160 находились в аварийном и предаварийном состоянии (позднее цифра уточнялась до 148); на региональных дорогах, подведомственных ГКУ АО «Астраханьавтодор», аварийными были признаны 124 моста из 195. Хуже всего обстояло дело в Володарском районе, где аварийными числились 22 переправы из 37, в Камызякском — 17 из 28, в Икрянинском — 13 из 24. В ряде муниципалитетов вводились режимы ЧС, а потребность в восстановлении министерство транспорта региона оценивало в 16–20 млрд руб.

В мае 2019 года президент посетил регион. По итогам визита Минтранс РФ, выполняя поручение главы государства, просубсидировал ремонт, и область вошла в нацпроект «Безопасные качественные дороги» (сейчас работы финансируются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — «Ъ»). По данным ЕИС, «Астраханьавтодор» начал работы на 52 объектах.

За семь лет программы учреждение сменило семь руководителей.

До 28 октября 2019 года его возглавляла Ирина Хваткова, затем полтора месяца обязанности исполняла Людмила Крашенинникова, с декабря 2019-го по октябрь 2021-го — Сергей Соляхутдинов. Однако на распределение средств влияла не смена директоров, а назначение одного из них. 14 октября 2021 года директором стал Александр Барбашин, прежде работавший главным инженером ростовского ООО «ПМСУ 61». После его назначения, по данным госзакупок, «ПМСУ 61» выиграло 35 из 36 конкурсов учреждения на сумму 5,99 млрд руб. Наиболее показателен эпизод с мостом через ерик Ильмаметьев: первый контракт на 343 млн руб. от 05.02.2024 был заключен с «ПМСУ 61» как с единственным поставщиком по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и подписан еще при господине Барбашине. Однако расторгнут соглашением сторон он был лишь 24.12.2024, когда уже действовал второй контракт на ту же сумму, подписанный его преемником.

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После увольнения господина Барбашина в мае 2024 года кадровая карусель ускорилась: и.о. директора Станислав Дубасов продержался 16 дней, Мартина Корнейченко — месяц, затем учреждение возглавил Фазыл Утебалиев (18.06.2024 — 05.08.2026), а с 5 августа 2026-го госпожа Корнейченко вновь исполняет обязанности. Круг подрядчиков при этом остался прежним.

5 августа 2022 года правительство Астраханской области выпустило распоряжение № 383-пр «Об изменении существенных условий государственных контрактов... в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы». Через пять дней, 10 августа, к контрактам «ПМСУ 61» одним пакетом были подписаны дополнительные соглашения, увеличившие цены на 139,35 млн руб.; 31 августа аналогичные соглашения получило ООО «МДМ» — еще на 94,5 млн руб. С учетом более поздних допсоглашений по Корсаку (46 млн руб.) и Камардану (13,7 млн руб.) документально подтвержденное удорожание контрактов составило 293,5 млн руб.

ООО «ПМСУ 61» основано 18 января 2013 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Основной профиль — строительство мостов и тоннелей. Генеральный директор с 2015 года — Юрий Криволапов; он же — единственный учредитель компании. Штат за последний год вырос со 153 до 184 человек. Выручка за 2025 год достигла 1,51 млрд руб. — почти вдвое больше 785 млн 2024 года (+92,7%); чистая прибыль выросла с 5,4 млн до 28,4 млн руб.

Больше всего мостов с 2019 года спроектировало московское ООО «Автомост-Инжсервис». По данным ЕИС, этой компании достался 31 из 47 дизайн-контрактов, заключенных в 2019–2022 годах (66%), на сумму свыше 269 млн руб. Крупнейшие заказы — проекты мостов через ерики Камардан (17,65 млн руб.), Сухой Рычан (12,17 млн), реки Корсака (11,57 млн) и ерик Казачий (11,36 млн). Остальные объемы поделили ООО «Инбитек-Проект» (оба Кажгира, первый проект Сухого Рычана), «Технопрогресс» (Канал № 4, Хаитка, Кондаковский), «Метростиль» (Сомовка, Чулпаненок), НИИ МИГС (Чугунный, Пикетный № 2), «Мостдорпроект-Плюс» (Ильмаметьев, Кушумбет). Остальные подрядчики получили единичные контракты.

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Именно «Автомост-Инжсервис» спроектировал большинство проблемных объектов программы. За проект моста через ерик Казачий компания получила 11,36 млн руб., а его дефекты впоследствии были признаны судом. Та же компания проектировала «призраки» Канал № 4 и Воровской, Галгичный и Мошкару с расторгнутыми контрактами, Сухой Рычан с нулевой готовностью на сентябрь 2025 года и почти всю серию мостов, цены по которым были увеличены августовскими допсоглашениями 2022 года, — Корсаку, Камардан, Пикетные № 3 и № 4, Ашулук, Баркас, Кукшин, Мазенку и Кутум.

ООО «Автомост-Инжсервис» зарегистрировано в Москве в марте 2016 года. Единственным владельцем и генеральным директором компании значится Александр Денисов. Выручка и штат росли в 2020–2021 годах (до 40 человек), а к 2025 году выручка обнулилась, штат сократился до 5 человек.

Четыре структуры получили контракты на стройконтроль на 33 из 36 надзиравшихся объектов. Больше всего объектов — 13 — пришлось на ООО «Цивссм» и аффилированные ЗАО «Цивссм»: свыше 16 млн руб. Именно они надзирали за мостом через Канал № 4, Чертовым Озером, Яндыковским, а также за Поперечным и Малой Черепашкой после расторжения контрактов с МИД. Больше всех денег заработало ООО «Иллюмистрой» из Гудермеса: шесть объектов примерно на 32,7 млн руб. — больше половины всех известных затрат на надзор, причем все шесть — крупнейшие контракты «ПМСУ 61»: Сухой Рычан (436 млн руб., готовность 0% на сентябрь 2025 года), Корсака (+46 млн руб. через допсоглашение), Ильмаметьев (контракт с единственным поставщиком, подписанный Александром Барбашиным), Кушумбет, Подстепка и восьмилетний Молочный. ООО «Мегаполисстрой» формально достались девять контрактов (около 3,8 млн руб.) — серия Пикетных и Кукшин. Судя по актам, подписантом со стороны стройконтроля по этим объектам выступал главный инженер ООО «Роспроектизыскания».

ЗАО «Цивссм» и ООО «Цивссм» зарегистрированы в Астрахани. По данным ЕИС, структурам группы досталось 13 из 36 надзиравшихся в Астраханской области мостов — 36% на сумму свыше 16,2 млн руб. У ООО «Цивссм» выручка за 2025 год составила около 70 млн руб. (16,6% к 84 млн руб. годом ранее), убыток вырос с 6,4 млн до 24,8 млн руб., штат сократился с 65 человек в 2018 году до 27 в 2025-м. ЗАО «Цивссм», напротив, выросло: выручка 85,8 млн руб. (+26% к 68,1 млн), чистая прибыль 8 млн руб. после убытков 1–2 млн в 2023–2024 годах; штат — 43 человека против 65 в 2018-м.

Постоянным надзирателем за контрактами картеля выступало ростовское ООО «Роспроектизыскания». Судя по актам, главный инженер компании А. Ф. Соколенко подписал большинство контрактов «ПМСУ 61» 2021–2023 годов — ерики Баркас, Ашулук, Кукшин, Чугунный, Пикетные № 2–4, объекты «МДМ»: Кафтанник, Сахму, Безымянный, Широкий и Узкий Банный, — а также Чулпанёнок, который строил СГСМ: один и тот же надзиратель сопровождал контракты всех трёх ключевых подрядчиков. Те же подписи стоят под актами о «перевозке строительного мусора на полигоны ТБО», которые заказчик впоследствии безуспешно пытался оспорить в судах. Формально техзадание требовало постоянного присутствия на каждом объекте не менее двух специалистов — суммарно, в зависимости от периода, 8–20 человек одновременно на всех мостах (восемь до августа 2022 года, 16–20 на пике работ); по данным СБИС, в штате компании в разные годы числилось от одного до пяти сотрудников.

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В 2023–2024 годах Счетная палата РФ и КСП Астраханской области зафиксировали в актах КС-2 позиции «перевозка строительного мусора на полигон ТБО», не подтвержденные документами. «Астраханьавтодор» попытался вернуть оплаченное и трижды проиграл собственным подписанным актам: в спорах о работах на ериках Пикетный № 4, Баркас и Кукшин суды установили, что акт проверки является «внутренней процедурой» и не может быть основанием для возврата оплаты, поскольку работы приняты заказчиком без замечаний. В ходе другого спора учреждение, напротив, в полном объеме признало иск самого «ПМСУ 61» о 3,03 млн руб. «дополнительных работ», а гарантийные иски к этой же компании по мостам через Кутум и Ашулук отозвало само.

Не менее 730 млн руб. пришлось на объекты, контракты по которым прекращены без ввода в эксплуатацию.

Рекордсмен по числу провалов — ерик Канал № 4: четыре контракта — проект «Технопрогресса» и «Автомост-Инжсервиса», объезд от Харабалинского ДРСП, демонтаж от ПК «Скит», «завершение» от «Дорожника» на 30,97 млн руб. — окончились расторжениями. О завершении работ «Астраханьавтодор» не отчитывался. Мост через Большой Кажгир при расторгнутых контрактах МЭК на 57,9 млн руб. и «Дорожника» на 9,89 млн руб. на официальном сайте числится «отремонтированным». На мосту через Малый Кажгир сначала работал «Стройпост Плюс» (52,5 млн руб.), затем ООО «МДМ» (12,85 млн руб.), данных о завершении работ или исполнении контрактов «Ъ» не обнаружил. Мост через реку Хаитка после вложений свыше 86 млн руб. и штрафов на 6,7 млн руб. также не построен. Контракт «Мост-Сервиса» на 136,8 млн руб. по ерику Галгичный расторгнут. О завершении работ на мосту через ерик Кондаковский также не сообщалось, хотя с 2019 года на него потрачено 17,5 млн руб.

90-метровый мост через ерик Молочный строили восемь лет примерно за 205 млн руб.

Первый подрядчик, СК «Астраханский Автомост», обанкротился в мае 2021 года при контракте на 115 млн руб. В 2023-м за 5,51 млн руб. переделали проект. Второй подрядчик, «Спецпром Строй», получил 84,9 млн руб., но и его контракт был расторгнут по соглашению 18.06.2026 — за две недели до ввода объекта 06.07.2026. Мост через ерик Сухой Рычан стоимостью 436 млн руб., подрядчиком по которому выступает «ПМСУ 61» по контракту от 14.02.2025, внутренний аудит в сентябре 2025 года зафиксировал с готовностью 0%. К июлю 2026-го, по отчетам учреждения, стало 50%. Текущий срок сдачи — ноябрь 2027 года.

«Ъ» направил запросы в правительство Астраханской области, ООО «ПМСУ 61», УФАС и прокуратуру региона. К моменту публикации Антимонопольная служба сообщила, что нарушений в распределении заказов не обнаружила.

Никита Маркелов