Саратовский экс-министр Олег Костин возглавил минздрав Тверской области

Бывший министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин занял аналогичную должность в Тверской области, но пока с приставкой «и.о.». Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший саратовский министр Олег Костин перешел в тверской минздрав

Фото: max.ru / korolev Бывший саратовский министр Олег Костин перешел в тверской минздрав

Фото: max.ru / korolev

Перед господином Костиным уже поставлены профильные задачи: решение кадрового вопроса, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи жителям вне зависимости от места проживания, оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием. «У Олега Николаевича более чем 35-летний опыт работы в медицинской сфере. Он трудился врачом, возглавлял районные, городские и региональные больницы, а также имеет опыт работы в системе государственного управления», — отметил глава Тверской области.

Олег Костин был министром здравоохранения Саратовской области с апреля 2020 года по июнь 2024 года. После он возглавил Люберецкую областную больницу, а в июле этого года был назначен и.о. главврача Ступинской клинической больницы в Подмосковье.

Марина Окорокова