Многодетные семьи Пензы смогут бесплатно ходить в зоопарк

Депутаты Пензенской городской думы утвердили новые льготы. Решение приняли на заседании органа.

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Получателями станут многодетные семьи. Каждое третье воскресенье месяца они смогут бесплатно посещать зоопарк и кататься на аттракционах в парке Белинского. Под многодетными семьями подразумевают ячейки общества с тремя и более детьми.

Компенсировать траты будут из бюджета Пензы. Ранее парк Белинского анонсировал еще одну льготу для многодетных гостей — бесплатное посещение туалета. Решение вызвало возмущение горожан.

Дарья Васенина