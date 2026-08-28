Главные новости за 28 августа. Кубань, Крым, Адыгея

От удара беспилотника прошедшей ночью в Севастополе сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. В числе пострадавших два жителя строения.

Позже число пострадавших при атаке беспилотников жителей многоквартирного дома на улице Героев Подводников в Севастополе увеличилось до четырех.

Федеральная антимонопольная служба признала семь компаний, включая краснодарское ООО «Южная транспортная компания», нарушителями антимонопольного законодательства в сфере транспортирования ТКО.

За ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 512 беспилотников.

Открытие еще одной школы перенесли в Краснодаре.

В Краснодарском крае специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК исследовали 3,3 млн тонн сахарной свеклы нового урожая.

На Кубани началась уборка винограда. На сегодняшний день аграрии собрали около 5 тыс. тонн.

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший после атаки беспилотников в ночь на 25 августа, ликвидировали 26 августа.

В администрациях Керчи, Ялты и Нижнегорского района произошли кадровые перестановки.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о террористических актах после атак Украины на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе.

Возгорание в заповеднике «Утриш» ликвидировано. Ночью и утром проходило обследование территории, к 12:00 пожар был полностью потушен.

Чечня, Калмыкия и Краснодарский край вошли в число российских регионов с наименьшей распространенностью курения табака среди жителей старше 18 лет.

За год кредитование кубанского бизнеса выросло на 30%. По состоянию на начало июля 2026 года корпоративный портфель банков в регионе составил 3,7 трлн руб.

В базовом сценарии эксперты Центробанка исходят из того, что мощности по производству топлива в России в целом и в южном макрорегионе в частности будут восстанавливаться постепенно до конца года.

Власти края назвали фейком видео с «заявлением» губернатора Кубани о мобилизации.