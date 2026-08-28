Кредитование бизнеса на Кубани выросло за год на 30%

За год кредитование кубанского бизнеса выросло на 30%. По состоянию на начало июля 2026 года корпоративный портфель банков в регионе составил 3,7 трлн руб. Об этом журналистам в рамках прошедшей 27 августа пресс-конференции рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Южного ГУ ЦБ РФ Фото: пресс-службы Южного ГУ ЦБ РФ

По его словам, в течение первой половины 2026 года прирост корпоративного портфеля на Кубани не опускался ниже 27%. «Это достаточно высокие цифры. К примеру, по стране этот показатель на 1 июля составлял 11,7%. Для сравнения: в Ростовской области прирост корпоративного портфеля составил 11%, размер обязательств на начало июля — 1 трлн руб.»,— рассказал господин Эберенц.

Он также отметил, что наибольший вклад в годовую динамику корпоративного кредитования Краснодарского края внесли предприятия, осуществляющие финансовую деятельность, а также деятельность в области культуры и спорта. Годовой рост по ним, по данным Южного ГУ Банка России,— в 4,2 раза, до 480 млрд руб. Как отмечает Евгений Эберенц, заметно выросли и портфели бизнеса, который проводит операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставляет услуги (+23,6% год к году, до 1,3 трлн руб.).

В первом квартале этого года динамика портфеля на Кубани обусловлена повышенной кредитной активностью как субъектов МСП (+18,7% год к году), так и крупного бизнеса (+39,1%). Причем последние внесли вклад несколько больше. На Дону рост спроса на кредиты главным образом связан с динамикой портфеля малого и среднего бизнеса (+41,2% г/г).

Структура корпоративных портфелей указанных регионов по большей части идентична — доля обязательств субъектов МСП в общей величине составляет чуть более 40% (42% в Краснодарском крае, 43% в Ростовской области).

«Крупный бизнес зафиксирован в нашем макрорегионе более существенно. Его кредитование выросло на Кубани на 39%. Малый и средний бизнес нарастил обязательства перед банками меньше — рост составил 19%. Это особенность Краснодарского края. А вот особенность Ростовской области в том, что там рост по малому и среднему бизнесу составил порядка 42%. Малый и средний бизнес, на мой взгляд, в Краснодарском крае связан зачастую с туризмом гораздо больше, чем в Ростовской области. То, что сейчас происходит с туризмом, говорит о том, что объемы предоставления услуг не требуют дополнительных кредитных средств»,— сказал Евгений Эберенц.

Полное интервью с начальником Южного Главного управления Банка России Евгением Эберенцем — читайте в разделе «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко