На Кубани исследовали 3,3 млн тонн сахарной свеклы нового урожая

В Краснодарском крае специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК исследовали 3,3 млн тонн сахарной свеклы нового урожая. С 2 июня по 25 августа лаборатория провела экспертизу 56 проб партий сельхозпродукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исследования проводились на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Во всех проверенных образцах содержание токсичных элементов, нитратов и остаточных количеств пестицидов оказалось значительно ниже предельно допустимых значений. Уровень радионуклидов соответствовал нормативам, ГМО в продукции не обнаружено. Полученные протоколы позволяют производителям оформлять декларации о соответствии.

В филиале отмечают, что в этом сезоне из-за изменения сроков уборки и высокой урожайности в отдельных районах потребовалось ускорить подготовку результатов исследований. С начала августа лаборатории работают с повышенной нагрузкой, поскольку сахарные заводы региона принимают сырье практически без накопления запасов. Без документов, подтверждающих безопасность продукции, ее приемка невозможна.

Помимо показателей безопасности, специалисты оценивают физико-химические характеристики свеклы в соответствии с ГОСТ 33884-2016 «Свекла сахарная. Технические условия». Эти параметры определяют технологическую ценность сырья для производства сахара.

По данным лаборатории, сахаристость корнеплодов нового урожая составляет 15–18%. При этом зафиксировано низкое содержание несахаров, способствующих образованию мелассы, в том числе редуцирующих веществ и вредного азота. Среднее содержание альфа-аминного азота, который препятствует кристаллизации сахарозы, составляет около 0,05%. Специалисты также отмечают низкую зольность и высокую чистоту клеточного сока, что, по их оценке, должно способствовать плановому выходу белого сахара и снижению его потерь.

Уборочная кампания на Кубани идет с опережением графика. По данным краевого минсельхоза на 24 августа, сахарная свекла убрана с 41,9 тыс. га из запланированных 234,3 тыс. га. Средняя урожайность по краю составляет 508,2 ц/га. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Калининском районе — 615 ц/га, Новокубанском — 598,9 ц/га, а также в Приморско-Ахтарском и Павловском районах, где урожайность превышает 582 ц/га.

Вячеслав Рыжков