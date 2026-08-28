ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием краснодарской компании
Федеральная антимонопольная служба признала семь компаний, включая краснодарское ООО «Южная транспортная компания», нарушителями антимонопольного законодательства в сфере транспортирования ТКО. Общий размер начальных максимальных цен контрактов, в которых участвовал картель, составил 1,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе ФАС.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Картельное соглашение действовало в 2024–2025 годах при проведении восьми закупочных процедур на территории Республики Башкортостан. В числе участников сговора также значатся ООО «Альянс Групп», ООО «Экоцентр», ООО «Чистый город+», ООО «СпецАвтоХозяйство», ООО «Экотранс» и ООО «Транслогистик». Нарушение установлено в том числе на основании материалов прокуратуры Башкортостана.
Компании использовали единую инфраструктуру при подготовке и участии в торгах, а также общие материально-технические ресурсы, включая транспорт для перевозки ТКО.
Им грозят оборотные штрафы. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.