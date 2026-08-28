Аграрии Кубани собрали около 5 тысяч тонн винограда

На Кубани началась уборка винограда. На сегодняшний день аграрии собрали около 5 тыс. тонн, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В целом по итогам сезона регион рассчитывает получить не менее 313 тыс. тонн винограда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Площадь виноградников в крае превышает 34,5 тыс. га. Региональные власти рассчитывают продолжить ее увеличение, при этом виноградопригодные земли защищены краевым законодательством от застройки и перевода в другие категории.

Одним из направлений развития отрасли остается производство собственного посадочного материала. В Краснодарском крае работают пять питомников, которые ежегодно выпускают до 8,2 млн саженцев.

По словам господина Кондратьева, последовательное расширение площадей виноградников, развитие селекции и сохранение подходящих для выращивания винограда земель позволяют региону наращивать урожай и сохранять позиции одного из лидеров российского виноградарства.

Вячеслав Рыжков