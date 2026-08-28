Пожар на Афипском НПЗ ликвидировали

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший после атаки беспилотников в ночь на 25 августа, ликвидировали 26 августа. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Атака затронула Северский район края. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

В поселке Афипском повреждения получили около десяти частных домов. Возгорание также произошло на территории Афипского НПЗ.

Пожар на предприятии был полностью ликвидирован на следующий день после происшествия.

Вячеслав Рыжков