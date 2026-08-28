Количество пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь увеличилось до четырех

Число пострадавших при атаке беспилотников жителей многоквартирного дома на улице Героев Подводников в Севастополе увеличилось до четырех. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, пострадали пожилая женщина, мужчина и мама с девятилетним ребенком. У школьника закрытый перелом руки, маме осколками посекло спину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Враг продолжает атаковать город тяжелыми беспилотниками, начиненными взрывчаткой и шрапнелью. Наши силы обороны — Черноморский флот, ПВО и мобильные огневые группы — делают все возможное, чтобы уничтожать цели еще над морем. Но, к сожалению, происходят попадания и по жилой, и по социальной инфраструктуре»,— отметил глава Севастополя.

В результате ночной атаки БПЛА на ул. Героев Подводников, 12 полностью пострадал один подъезд, несколько квартир сгорели, а также повреждено большое количество припаркованных рядом автомобилей, так как беспилотник был начинен шрапнелью.

С раннего утра 28 августа на месте происшествия работают муниципальные комиссии, составлены списки всех прописанных и проживающих жителей. Сейчас комиссии составляют акты для выплат за утраченное имущество и поврежденные автомобили.

По словам Михаила Развожаева, всем, у кого пострадало жилье, предложили размещение в ПВР и предоставление временного жилья на период ремонта. Большинство жильцов решили остановиться у родных и близких.

«У нас, к сожалению, уже есть горький опыт восстановления домов после таких атак. Механизм полностью отработан. Мы приведем в порядок и сам дом, и все пострадавшие квартиры. Никого в беде не оставим», — подчеркнул глава Севастополя.

Кроме того, от взрывной волны повреждения получили два корпуса детского сада №34. Также, по уточненным данным, на территории отеля «Песочная бухта» от удара БПЛА сильно пострадал один из корпусов — выбиты окна и рамы. Никто из людей не пострадал.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 512 беспилотников. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина