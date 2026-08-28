Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 512 БПЛА

За ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 512 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны прошлой ночью с 20:00 27 августа до 08:30 28 августа. По данным Минобороны РФ, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате ночной атаки беспилотников на город серьезные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. В числе пострадавших — два жителя строения: пожилая женщина, у которой, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, и мужчина, которому осколками посекло спину. Еще двое получили небольшие травмы, но от госпитализации отказались.

Кроме того, от взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада №34, который готовили к открытию после ремонта. Повреждены 15 автомобилей. На улице Братьев Манганари из-за упавших обломков сбитых беспилотников загорелась трава рядом. Сейчас пожар потушен. Осколки сбитого БПЛА также упали на территории отеля, расположенного рядом с поврежденной многоэтажкой. В результате этого возникло небольшое возгорание, которое уже потушено.

Алина Зорина