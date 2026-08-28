Эксперты ЦБ: мощности по производству топлива на юге могут восстановиться до конца года

В базовом сценарии эксперты Центробанка исходят из того, что мощности по производству топлива в России в целом и в южном макрорегионе в частности будут восстанавливаться постепенно до конца года. Об этом сообщил журналистам начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. По его словам, ситуация на топливном рынке страны неравномерно влияла на динамику цен в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Это зависит от соотношения спроса и предложения в каждом отдельном регионе. Там, где наблюдались частые перебои с поставками нефтепродуктов, цены на бензин и дизельное топливо росли более высокими темпами. Усложнялась ситуация тем, что летом на юге традиционно на топливо высокий спрос, так как в разгаре сельскохозяйственные работы»,— рассказал господин Эберенц.

Он также отметил, что в южных регионах России спрос на топливо подстегивают и туристы, поток которых сезонно возрастает. «Прогнозы по динамике цен на топливо делать сложно, так как она вызвана внешними факторами. Однако мы на постоянной связи с органами власти и знаем, что делается все возможное для снижения напряженности в данной сфере. Если цены на топливо продолжат расти, это усилит инфляционное давление через два основных канала: прямое удорожание бензина в потребительской корзине и косвенный рост цен на другие товары из-за увеличения транспортных и производственных издержек»,— говорит начальник Южного ГУ Банка России.

По его словам, устойчивый рост цен на топливо отражается на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. «Но вторичные эффекты возникают, когда вы можете перенести издержки в цены по широкому кругу товаров. В условиях сдержанного спроса, о котором говорят и данные наших опросов бизнеса, возможности перенести возросшие издержки в цены, конечно, ограничены»,— подчеркнул Евгений Эберенц.

В целом, по его словам, ситуация с ростом цен на топливо создает проинфляционные риски, которые могут проявиться и в осенние месяцы. Масштаб последствий зависит от динамики внутреннего спроса и скорости реакции ожиданий.

«Если спрос останется сдержанным, то возможности компаний полностью перенести возросшие издержки в цены будут ограничены. А ожидания могут скорректироваться вниз, как это было после повышения НДС, и как это мы видим сейчас (инфляционные ожидания в августе 13,7% против 14,7% в июле). Банк России рассматривает текущее ускорение цен как временное явление. Рост цен возможен как в сегменте транспортных услуг, так и непродовольственных товаров, и продуктов питания»,— рассказал Евгений Эберенц.

На 2026 год Банк России повысил прогноз инфляции до 6–7%, учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанные с ним вторичные эффекты. «Для сдерживания инфляционного давления денежно-кредитная политика остается жесткой. Мы продолжаем отслеживать развитие событий и масштаб возможных вторичных эффектов при принятии решений по денежно-кредитной политике»,— резюмировал начальник Южного ГУ ЦБ РФ.

Дмитрий Михеенко