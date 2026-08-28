В администрациях Керчи, Ялты и Нижнегорского района произошли кадровые перестановки

Главы администраций Нижнегорского района Антон Кравец, Керчи Иван Кошель и первый заместитель главы Ялты Сергей Олефиренко покинули свои должности. Кадровые решения были приняты сегодня, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исполняющими обязанности назначены: в Нижнегорском районе — Дмитрий Мильгевский, в Керчи — Игорь Крутьков, в Ялте исполняющей обязанности первого заместителя главы администрации стала Светлана Шевченко. Сергей Аксенов отметил, что кадровые ротации в органах власти Крыма являются рабочим процессом и будут продолжены.

Алина Зорина