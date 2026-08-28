Власти края назвали фейком видео с «заявлением» губернатора Кубани о мобилизации

Видео, распространенное в соцсетях, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорит о «жесткой» мобилизации после выборов в Госдуму, является фейковым. Об этом «Ъ-Кубань» заявили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В пятницу в некоторых кубанских Telegram-каналах появился ролик с видеорядом совещания в администрации региона. На видео губернатор, обращаясь к собравшимся, якобы предупреждает их о том, что сразу после сентябрьских выборов в Госдуму ожидается мобилизация, и даже говорит, что придется применять жесткие, но эффективные методы.

Предположительно, ролик изготовлен с применением технологий искусственного интеллекта. На видео не заметно расхождения произносимого текста с движением губ спикера, его голос, хотя и схож с голосом губернатора, но звучит монотонно, а речь лишена естественных пауз и «шероховатостей». В углу кадра стоит плашка «Сочи 24», что говорит о записи видеоряда с телеэфира.

В пресс-службе администрации края пояснили, что авторы фейка использовали видеоматериал с совместного совещания Антитеррористической комиссии края и оперштаба, которое прошло 21 июля.

Опровержение аналогичного заявления губернатора Орловской области Андрея Клычкова накануне дал орловский Центр управления регионом. Также фейковым назвали подобное сообщение, распространенное в среду от имени губернатора Тамбовской области Евгения Первышова (бывшего мэра Краснодара и депутата Госдумы от региона).

Михаил Волкодав