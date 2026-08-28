Двое жителей Севастополя пострадали при попадании БПЛА в многоквартирный дом

От удара беспилотника прошедшей ночью в Севастополе сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. В числе пострадавших два жителя строения: пожилая женщина, у которой, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, и мужчина, которому осколками посекло спину. По словам главы города Михаила Развожаева, еще двое получили небольшие травмы, но от госпитализации отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Как сообщил губернатор Севастополя в своем Telegram-канале, от взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада №34, который готовили к открытию после ремонта. Повреждены 15 автомобилей. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

В данный момент по поручению губернатора на месте происшествия работают директор Департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский и все необходимые спецслужбы.

Открытое возгорание в жилом доме ликвидировано, идет проливка конструкций. Спасатели также начинают разбор завалов в самой пострадавшей квартире. Взрывной волной выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах повреждены мебель и стены.

По словам Михаила Развожаева, на базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения. Семьи с детьми находятся там. Дальше специалисты начнут ликвидацию последствий во всех пострадавших домах. Известно, что на улице Братьев Манганари из-за упавших обломков сбитых беспилотников горели не старые резервуары, а трава рядом. Пожар потушен.

Ранее глава Севастополя сообщил, что военные, ПВО и мобильные группы вновь отразили атаку беспилотников на город. По его данным, осколки сбитого БПЛА упали на территории отеля, расположенного рядом с поврежденной многоэтажкой. В результате этого возникло небольшое возгорание, которое уже потушено.

Информация по другим возможным повреждениям и пострадавшим продолжает уточняться. Все экстренные и спасательные службы работают на местах.

Алина Зорина