После атаки на Севастополь возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о террористических актах после атак Украины на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе. Дела расследуются по статье 205 УК РФ, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным СК, 27 августа беспилотник нанес удар по автомобилю скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате погиб фельдшер, еще несколько человек получили ранения.

В Севастополе в результате атаки беспилотника серьезные повреждения получил многоквартирный дом и два корпуса дошкольного учреждения. По предварительной информации следствия, аппарат был оснащен взрывным устройством и поражающими металлическими элементами. Несколько человек пострадали, их точное число устанавливается.

На местах происшествий следователи проводят необходимые действия, устанавливают типы и модели примененного вооружения, а также лиц, причастных к атакам. В СК заявили, что действия подозреваемых получат соответствующую уголовно-правовую оценку.

Вячеслав Рыжков