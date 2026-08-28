Открытие еще одной школы перенесли в Краснодаре

В Краснодаре новую школу на улице Григория Пономаренко планируют открыть в сентябре, сообщил глава города Евгений Наумов. По его словам, здание на 1,55 тыс. мест уже построено, однако в настоящее время завершается его юридическое оформление. Первоначально предполагалось, что школа откроется 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На объекте продолжаются работы по благоустройству территории, включая озеленение и устройство верхнего слоя асфальтобетона. Оборудование, необходимое для организации учебного процесса, закуплено и установлено, педагогический состав сформирован, а учащиеся зачислены.

Пока юридические процедуры не завершены, школьники будут временно заниматься в основном здании СОШ №66 на улице Уссурийской, 2. При этом, как уточнил господин Наумов, дети сохранят закрепленных за ними классных руководителей.

Дистанционный формат обучения для учащихся не предусмотрен. В администрации рассчитывают организовать расписание таким образом, чтобы разместить всех школьников в действующем здании.

После открытия филиала на улице Пономаренко учащиеся должны будут перейти туда вместе со своими классными руководителями. Ожидается, что новая школа начнет работу в сентябре.

Вячеслав Рыжков