Пожар на Утрише ликвидирован

Возгорание в заповеднике «Утриш» ликвидировано. Ночью и утром проходило обследование территории, к 12:00 пожар был полностью потушен. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

По ее словам, в тушении пожара, начавшегося 25 июля в результате падения БПЛА, было задействовано около 200 человек и 80 единиц техники, а также авиация. Огонь тушили в сложных условиях, работу специалистов осложняли сильные порывы ветра, жаркая погода и труднодоступный горный ландшафт.

«Хочу выразить слова благодарности службам МЧС, РСЧС, Кубань-СПАС, лесничеству, сотрудникам полиции, казакам и, конечно, волонтерам. Неоценимую помощь оказали мотоциклисты, которые оперативно доставляли воду в труднодоступные для большой техники места»,— отметила Светлана Маслова.

Глава Анапы также выразила благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главам Новороссийска, Геленджика, Темрюка, Туапсе и других муниципалитетов, которые помогли в тушении возгорания и усилили группировку спасателей.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания достигала 70 га. К тушению привлекли самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

Алина Зорина