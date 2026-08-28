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Кубань стала одним из самых некурящих регионов

Чечня, Калмыкия и Краснодарский край вошли в число российских регионов с наименьшей распространенностью курения табака среди жителей старше 18 лет. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ за июль 2026 года, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Самый низкий показатель зафиксирован в Чеченской Республике — 0,37%. В Калмыкии доля курящих составила 1,46%, в Краснодарском крае — 4,4%.

Следом в рейтинге регионов с минимальной распространенностью курения расположились Ингушетия с показателем 5,98%, Дагестан — 8,83% и Донецкая Народная Республика — 9,15%.

Расчеты Минздрава учитывают распространенность курения среди населения в возрасте 18 лет и старше.

Вячеслав Рыжков

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