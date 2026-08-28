За сутки в Курской области сбили 137 беспилотников: пострадали шесть человек

В Курской области за минувшие сутки при ударах ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все мирные жители получили ранения при атаке беспилотника на здание с магазином и пекарней в слободе Белой Беловского района. Среди пострадавших были пять женщин и один мужчина. По словам господина Хинштейна, им уже оказана необходимая медпомощь. В результате атаки были повреждены фасад, крыша и остекление здания.

Последствия ударов ВСУ установлены еще в трех муниципалитетах Курской области. Так, в селе Иванино разрушения получило ограждение вышки сотовой связи. В деревне Кекино Глушковского района и в селе Коренское Рыльского района пострадали по частному дому. Уничтожен автомобиль на хуторе Пенский Беловского района.

С 9:00 27 августа до 9:00 28 августа средства ПВО уничтожили над Курской областью 137 беспилотников. Также ВСУ пять раз применяли артиллерию по приграничным районам и четыре раза сбрасывали с дронов взрывные устройства.

Сутками ранее над Курской областью ликвидировали 165 БПЛА. В результате атак были ранены четыре человека, в том числе трое в Беловском районе.

Алина Морозова