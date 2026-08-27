Над Курской областью за сутки сбили 165 БПЛА: ранены четыре человека

Четыре мирных жителя пострадали в Курской области за сутки из-за атак ВСУ. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На автомобильной дороге Рыльского района ранена мирная жительница. В слободе Белой Беловского района пострадали 67-летний и 29-летний мужчины и 52-летняя женщина.

Суточные удары ВСУ привели к ряду разрушений. Так, в Курчатовском районе в результате падения обломков повреждена ЛЭП, но электроснабжение уже восстановлено. В поселке Песчанском и слободе Беловой Беловского района разрушения получили два автомобиля, в поселке Хомутовка Хомутовского района — четыре грузовые машины и фасад здания мастерской. В селе Дурово Рыльского района повреждены кровля, фасад, окна дома.

Как уточнил Александр Хинштейн, с 09:00 26 августа до 09:00 27 августа средства ПВО сбили над регионом 165 беспилотников. Также ВСУ 49 раз применили артиллерию по отселенным районам и 12 раз сбросили с дронов взрывные устройства.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что в пригороде Воронежа из-за падения сбитого беспилотника ранения средней тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. Также в Липецкой области при падении БПЛА загорелся частный дом: погибли мужчина и 14-летний ребенок, еще два человека пострадали. После ночной атаки беспилотников на тамбовский Котовск полностью сгорел логистический центр Wildberries, ранены два человека.

Подробнее о вчерашних атаках ВСУ на макрорегион — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова