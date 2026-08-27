Дрон ударил по пекарне и магазину в Курской области: ранены шесть человек
Шесть мирных жителей пострадали при атаке БПЛА на здание с пекарней и магазином в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.
Последствия атаки беспилотника в слободе Белой Курской области
Фото: канал Александра Хинштейна в Max
Среди пострадавших пять женщин, у четырех из которых диагностировали травмы головы, у одной — слепое осколочное ранение правого бедра и сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Всех их доставили в местную больницу, планируется перевод в медучреждение Курска. В здании повреждены фасад, крыша и остекление.
За минувшие сутки над Курской областью сбили 165 беспилотников. В результате были ранены четыре человека, в том числе трое в Беловском районе.