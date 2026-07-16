Движение вперед

Технологический суверенитет российской промышленности уже несколько лет является одной из главных тем международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. На ней отечественные компании из различных отраслей презентуют свои достижения. В этом году Группа Синара представила разработки и проекты в сфере железнодорожного машиностроения, двигателестроения, химической промышленности и девелопмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время «Иннопрома» стенд Группы Синара посетили главы правительств пяти государств

Фото: пресс-служба Группы Синара Во время «Иннопрома» стенд Группы Синара посетили главы правительств пяти государств

Фото: пресс-служба Группы Синара

Будущее высоких скоростей

Транспортное машиностроение относится к базовым компетенциям Свердловской области, уральские предприятия активно участвуют в проектах федерального уровня. Так, на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме создается высокоскоростной электропоезд для первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург».

«Завод “Уральские локомотивы” обладает уникальными компетенциями в создании скоростного подвижного состава, и сегодня мы применяем этот опыт для решения принципиально новой и ответственной задачи, организуя производство для выпуска высокоскоростных поездов. В этом проекте нам важно сохранить для пассажиров ту степень комфорта, те показатели скорости, ускорения и безопасности, которые демонстрируют все мировые производители. Производственные процессы идут практически безостановочно, в том числе работы над сертификацией компонентов для высокоскоростного состава»,— рассказал генеральный директор Группы Синара Виктор Леш.

Отличительная особенность проекта в том, что это уникальная разработка отечественных инженеров из полностью российских комплектующих.

Ранее в стране такие составы не выпускались. В электропоезде предусмотрен российский тяговый привод, который обеспечит скорость до 400 км/ч. Экструдированный алюминиевый профиль, выбранный в качестве основного конструктивного материала, уменьшит вес состава. Особая аэродинамическая форма с минимальным коэффициентом сопротивления снизит шум и расход энергии. Состав будет двухсистемным, то есть сможет перевозить пассажиров на участках, электрифицированных как постоянным, так и переменным током.

Макет первого отечественного высокоскоростного поезда был представлен в рамках «Иннопрома» на стенде Группы Синара. За счет преломления света покрытие подчеркивает аэродинамические свойства модели и придает внешнему облику характерный металлический отблеск. Оно не только выглядит стильно, но и отвечает высоким требованиям: долговечно, устойчиво к экстремальным условиям эксплуатации, а также обладает эластичностью к вибрациям при движении.

Уникальная технология окрашивания скоростных составов впервые в российском железнодорожном машиностроении была внедрена именно на «Уральских локомотивах». За прошедшие годы предприятие накопило значительный опыт и сформировало необходимый комплекс оборудования. Для окрашивания высокоскоростного поезда технологию доработали и адаптировали под требования новой продукции.

Вместе с тем осваиваются и другие новые технологии, в том числе для производства ключевых компонентов поезда для ВСМ. В кооперации участвуют 150 предприятий из 36 регионов страны. На сегодня из 91 ключевого компонента 74 изготовлены и проходят испытания, 34 — завершили приемочные испытания, а шесть — сертифицированы. Среди них: тяговый асинхронный двигатель, колеса, ограничитель перенапряжения, совмещающий аппарат, тормозной блок (клещевой механизм), гидравлические демпферы.

«Организация высокоскоростного железнодорожного сообщения стала одним из ключевых вызовов технологического обновления в транспортном машиностроении. Реализация этой масштабной инициативы идет уверенными темпами. Именно здесь, в Свердловской области, запускается производство понастоящему уникальных электропоездов. Изготовлен, и мы сегодня уже их видели, ряд опытных узлов и агрегатов. До конца текущего года начнется сборка первого состава»,— отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии «Иннопрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высокоскоростной поезд является уникальной разработкой российских инженеров и состоит полностью из отечественных компонентов

Фото: пресс-служба Группы Синара Высокоскоростной поезд является уникальной разработкой российских инженеров и состоит полностью из отечественных компонентов

Фото: пресс-служба Группы Синара

Сейчас на заводе «Уральские локомотивы» 12 из 16 кузовов вагонов первых двух составов сварены, окрашены и переданы на предварительный монтаж, четыре кузова находятся в закладочных стендах, также начато производство первых двух вагонов третьего состава. Первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году. К концу 2030 года планируется поставить 43 поезда для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

Одновременно компания «Синара-Девелопмент» строит новые производственные корпуса завода общей площадью 67 тыс. кв.м.

Макет будущего комплекса также был представлен на стенде Группы Синара. Новое производство будет включать корпус для формирования компонентов кузова, корпус для проведения пусконаладки электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский центр и административный корпус. Готовность объектов уже составляет 75%. Завершить работы планируется до конца года. Обновленные производственные мощности позволят к 2028 году выпускать до 18 высокоскоростных восьмивагонных поездов (144 вагона) и 150 скоростных вагонов электропоезда «Финист».

Машинное сердце

Среди наиболее значимых документов, подписанных на полях «Иннопрома», стало соглашение о намерении заключить до конца 2026 года договор о поставке 86 двигателей 12ДМ-185А для карьерных самосвалов «БелАЗ». Мотор для белорусских тягачей был разработан и изготовлен Уральским дизель-моторным заводом (УДМЗ), имеющим большой опыт в создании дизелей разного типа.

Это полностью российский дизельный двигатель, который в 2025 году успешно прошел испытания в составе 220-тонного карьерного самосвала БелАЗ-75303 и подтвердил свою готовность к эксплуатации.

Разработанная УДМЗ модель решает главную задачу современного машиностроения — технологический суверенитет. А соглашение, подписанное Группой Синара с компанией «БелАЗ», укрепляет промышленную кооперацию между Россией и Республикой Беларусь на новом технологическом уровне.

Помимо полной импортозамещенности, сердце «БелАЗа» имеет целый ряд технических преимуществ. В частности, оно развивает значительную мощность при компактных габаритах и обладает топливной экономичностью. Конструкция двигателя содержит в себе современные инженерные решения: интеллектуальную микропроцессорную систему управления и диагностики, топливную аппаратуру с давлением впрыска 1600 бар, самоочищающиеся масляные фильтры, водяные и масляные насосы собственной разработки УДМЗ, а также установку двухступенчатого турбонаддува.

Реальный образец дизеля 12ДМ-185А впервые был представлен на стенде Группы Синара в рамках промышленной выставки и вызвал большой интерес среди посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизельный двигатель 12ДМ-185А полностью отвечает задачам импортозамещения

Фото: пресс-служба Группы Синара Дизельный двигатель 12ДМ-185А полностью отвечает задачам импортозамещения

Фото: пресс-служба Группы Синара

Абсолютные рекордсмены

Еще большими размерами, чем дизельный двигатель, обладают гигантские шаровые резервуары — они заметны с расстояния нескольких километров. Производством таких занимается завод «Уралхиммаш».

Резервуары предназначены для хранения сжиженных углеводородных газов и фракций и используются в нефтехимической промышленности. В отличие от горизонтальных емкостей, они позволяют в два и более раза сократить площадь хранения при одинаковом объеме хранимого продукта.

По сравнению с традиционными шаровыми резервуарами объемом 600 куб. м компетенции «Уралхиммаша» позволяют производить такое оборудование объемом до 3000 куб. м.

Резервуары поставляются по всей России, а также в страны СНГ, на Ближний Восток, в Турцию, Индию и Бангладеш. Так, в 2019 году предприятие выпустило для Амурского газоперерабатывающего завода шаровый резервуар объемом 2,4 тыс. куб. м. Его макет был представлен на стенде Группы Синара.

Среди выпущенной предприятием продукции есть и другие абсолютные рекордсмены. Например, конденсатор для крупнейшего производителя газовой серы в России с рекордным диаметром и улучшенной прочностью. Общая длина конденсатора составила 10,9 м, диаметр — 4,3 м, вес — 141 т. Для выполнения заказа завод освоил орбитальную сварку труб, оснастив цеха роботизированной установкой, которая способна обрабатывать чертежи и автономно выполнять работы в соответствии с разметкой. Внедрение аппарата позволило автоматизировать сложные технологические процессы и вдвое сократить время сварки трубных решеток, содержащих около 12 тыс. отверстий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уникальные шаровые резервуары «Уралхиммаша» позволяют в два и более раза сократить площадь хранения продуктов

Фото: пресс-служба Группы Синара Уникальные шаровые резервуары «Уралхиммаша» позволяют в два и более раза сократить площадь хранения продуктов

Фото: пресс-служба Группы Синара

Курс на развитие

Достижения уральских предприятий высоко оценили главы пяти правительств. В первый день выставку посетили премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — они обошли стенды и поучаствовали в пленарной сессии. Осматривая экспозицию, в том числе и стенд Группы Синара, Михаил Мишустин отметил, что Свердловская область остается одним из безусловных лидеров России по созданию инновационных производств, чему способствуют гибкость промышленников и их готовность к цифровой трансформации.

Во время пленарной сессии премьер-министр подчеркнул, что именно на гостеприимной уральской земле «компании обмениваются успешными практиками, заключают взаимовыгодные контракты и, главное, находят надежных деловых партнеров».

«Все настроены на прямой открытый диалог, откровенный разговор, совместный поиск новых подходов, которые помогут преодолеть актуальные вызовы, продолжить укрепление реального сектора экономики и сделать его еще сильнее, опираясь на собственные решения. По прогнозам профильных ведомств, планомерный рост обрабатывающей промышленности продолжится и в текущем году, укрепляя позиции России в высокотехнологичных и наукоемких отраслях»,— заключил премьер-министр.

Алексей Буров