«Уральские локомотивы» запустили производство электропоездов нового поколения

В Верхней Пышме на предприятии «Уральские локомотивы» запустили производство высокоскоростных электропоездов нового поколения. В церемонии запуска участвовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов совместно с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером и генеральным директором группы «Синара» Виктором Лешем. Первый вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев присоединился к мероприятию по телемосту.

Новый состав сможет развивать скорость до 400 км/ч и перевозить свыше 450 пассажиров. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит всего 2 часа 15 минут. В перспективе поезда будут использоваться и на других маршрутах.

«Будущий электровоз станет результатом труда более чем 150 предприятий, огромной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, льготного заемного финансирования. С такой поддержкой создать такой проект в рекордные сроки реально!»,— отметил Денис Паслер.

Проект реализуется в рамках национальной программы по развитию скоростного железнодорожного сообщения. Объем инвестиций превышает 40 млрд руб. Ожидается, что серийное производство будет налажено уже к 2027 году.

«Уральские локомотивы» — предприятие транспортного машиностроения, основанное в 2010 году. Специализируется на выпуске пассажирских электропоездов и грузовых магистральных электровозов. В числе ключевых продуктов — электропоезда серии «Ласточка», адаптированные к российским условиям, а также современные грузовые электровозы постоянного и переменного тока.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Фонд развития промышленности (ФРП) выдал льготный заем на 1 млрд руб. компании «Уральские локомотивы» на запуск серийного производства магистральных грузовых локомотивов и четырехосных тележек для тепловозов.

Полина Бабинцева