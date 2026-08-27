В ХМАО отменили ракетную опасность

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) объявлен отбой ракетной опасности, сообщил в своих социальных сетях губернатор Руслан Кухарук. Он призвал сообщить по номеру 112 обо всех подозрительных объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Режим ракетной опасности в Югре действовал с 6:16. Среди других регионов Урала аналогичный режим объявлялся в Свердловской области.

10 августа по всему Уральскому федеральному округу (УрФО) вводили беспилотную опасность.

Ирина Пичурина