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В Югре снят режим беспилотной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре) сняли режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он действовал на территории региона более семи часов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В понедельник массированная атака беспилотников произошла в Татарстане, где погибли 13 человек. В республике объявлен траур. Кроме того, несколько БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Тюменской области. В результате произошло возгорание. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Режим беспилотной опасности в понедельник, 10 августа, вводился во всех регионах Уральского федерального округа (УРФО).

Ранее сообщалось, что 2 августа над территорией ХМАО были сбиты БПЛА самолетного типа.

Полина Бабинцева

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