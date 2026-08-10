В Югре снят режим беспилотной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре) сняли режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он действовал на территории региона более семи часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В понедельник массированная атака беспилотников произошла в Татарстане, где погибли 13 человек. В республике объявлен траур. Кроме того, несколько БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Тюменской области. В результате произошло возгорание. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Режим беспилотной опасности в понедельник, 10 августа, вводился во всех регионах Уральского федерального округа (УРФО).

Ранее сообщалось, что 2 августа над территорией ХМАО были сбиты БПЛА самолетного типа.

Полина Бабинцева