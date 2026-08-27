В Югре и Свердловской области вводили ракетную опасность

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с 6:16 действует режим ракетной опасности, следует из сообщения окружного МЧС. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности, принимают все необходимые меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) рано утром ракетную опасность вводили в Свердловской области, не работал аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Режим объявили в 6:03, сняли — в 7:30.

Ирина Пичурина