МИД Ирана отверг обвинения в ударе ракетами по территории ОАЭ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение ОАЭ приостановить торговые, коммерческие и финансовые операции с Ираном было принято на фоне заявлений Министерства иностранных дел ОАЭ от 8 марта 2026 года о праве страны принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности от иранской агрессии. В тот день МИД ОАЭ обвинил Иран в запуске более 1,4 тыс. баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и населению ОАЭ. В ответ на это, 19 марта 2026 года заместитель главы иранского МИД Вахид Джалалзаде заявил, что Иран определит условия завершения войны с Израилем и США, а «рычаги победы находятся в руках Исламской Республики Иран».

Атаки Ирана на ОАЭ продолжались, и 5 мая 2026 года Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 12 баллистических и 3 крылатых ракет, а также 4 беспилотников, выпущенных из Ирана, после чего местные аэропорты приостановили работу. 4 апреля 2026 года эмиратское Минобороны сообщило, что с начала конфликта число пострадавших от ударов Ирана в ОАЭ выросло до 217 человек, включая россиян, и были перехвачены 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников.