ОАЭ заявили о ракетной атаке со стороны Ирана

Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна из них упала за пределами территориальных вод страны, другая — в территориальных водах, сообщило Министерство обороны ОАЭ в X.

«Министерство обороны заявляет, что находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам и решительно реагировать на любые попытки подорвать безопасность ОАЭ»,— говорится в сообщении.

Незадолго до этого жители ОАЭ получили предупреждения о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Это было первое подобное сообщение с начала мая, без учета ложной тревоги, которую объявили в июне. Иран пока не давал официального комментария.