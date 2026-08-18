ОАЭ заявили о ракетной атаке со стороны Ирана
Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна из них упала за пределами территориальных вод страны, другая — в территориальных водах, сообщило Министерство обороны ОАЭ в X.
«Министерство обороны заявляет, что находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам и решительно реагировать на любые попытки подорвать безопасность ОАЭ»,— говорится в сообщении.
Незадолго до этого жители ОАЭ получили предупреждения о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Это было первое подобное сообщение с начала мая, без учета ложной тревоги, которую объявили в июне. Иран пока не давал официального комментария.
Как вы битву назовете
Попробуйте себя в стратнейминге
Министерство иностранных дел ОАЭ запретило гражданам страны поездки в Иран, Ирак и Ливан 1 мая 2026 года, призвав их как можно скорее вернуться домой из этих стран. Запрет был введен «в свете текущих региональных событий». Объединенные Арабские Эмираты являются одной из стран Персидского залива, выступивших против Ирана после начала военной операции США и Израиля.
ОАЭ не стремятся быть втянутыми в конфликты, однако имеют право принимать «все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности». 8 марта 2026 года МИД ОАЭ обвинил Иран в атаках на ОАЭ, заявив, что иранская сторона запустила более 1,4 тыс. баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и населению ОАЭ. Эти атаки представляют собой вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность ОАЭ, а также прямую угрозу их безопасности и стабильности.
Согласно информации, опубликованной 14 июля 2026 года, два танкера, шедшие в Ормузском проливе под флагом ОАЭ, были атакованы иранскими ракетами, в результате чего погиб один член экипажа и восемь человек получили ранения. В мае 2026 года иранское агентство Fars сообщало, что вооруженные силы Ирана осуществили пуск ракет из южных регионов страны, которые могли поразить цели в Персидском заливе.