Выдачи кредитных карт выросли в июле в большинстве регионов Черноземья

Число выданных кредитных карт в июле увеличилось в большинстве областей Черноземья по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заметнее всего выдачи увеличились в Курской области — на 13%, с 9,5 тыс. до 10,7 тыс. кредитных карт. Объем лимитов по ним вырос на 4%, с 1,19 млрд до 1,23 млрд руб.

В Воронежской и Липецкой областях банки выдавали кредитные карты активнее на 5% — рост с 20,8 тыс. до 22 тыс. и с 10,7 тыс. до 11,2 тыс. соответственно. Лимиты по кредиткам воронежцев при этом незначительно сократились — на 1%, с 2,49 млрд до 2,47 млрд руб. У липчан показатель упал сильнее — на 5%, с 1,29 млрд до 1,22 млрд руб.

В Белгородской области выдачи увеличились на 4% — с 14,3 тыс. до 14,8 тыс. карт. Объем лимитов по ним сократился в регионе на 2% — с 1,6 млрд до 1,58 млрд руб. Данные по Орловской и Тамбовской областям ОКБ не приводит.

В России в целом банки в июле открыли для жителей 1,37 млн договоров на кредитные карты, что на 2% больше, чем в июне. Лимит по ним опустился до 164,17 млрд руб. — это на 1% меньше, чем в июне. Всего за семь месяцев в стране было выдано 8,87 млн кредиток с общим лимитом 1 трлн руб. — в динамике год к году число выдач практически не изменилось, а объем вырос на 2%.

«Доходы населения, от которых банки отталкиваются при расчете кредитной нагрузки, растут медленно, так что кредиторы не готовы увеличивать лимиты и принимать на себя дополнительные риски. В таких условиях существенный рост рынка маловероятен»,— пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал о сокращении объема лимитов кредитных карт в макрорегионе. По данным ОКБ, в мае банки выдали в Черноземье 69,1 тыс. кредитных карт совокупным лимитом 8,1 млрд руб., что на 7% меньше, чем в апреле.

Почему в 2025-м в макрорегионе сокращались выдачи кредитных карт — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов