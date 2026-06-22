В Черноземье на 7% сократился объем лимитов кредитных карт

В мае 2026 года в четырех областях Черноземья выдали 69,1 тыс. кредитных карт совокупным лимитом 8,1 млрд руб., что на 7% меньше, чем в апреле. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области в мае выдали 21 тыс. кредитных карт общим лимитом 2,52 млрд руб., что на 5% меньше, чем в апреле (2,6 млрд руб.).

В Белгородской области объем выдач сократился на 6% и составил 1,63 млрд руб. (1,75 млрд руб. в апреле). Всего белгородцы получили 14,3 тыс. кредиток.

В Липецкой области банки выдали 10,2 тыс. кредитных карт совокупным лимитом 1,18 млрд руб., что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце (1,25 млрд руб.).

В Курской области жители получили 9,6 тыс. кредиток на 1,17 млрд руб. (-2%, с 1,27 млрд руб.).

UPD: в пресс-службе ОКБ в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» раскрыли данные по Орловской и Тамбовской областям. Так, в Орловской области в мае жители получили 6,9 тыс. кредитных карт общим лимитом 835 млн руб., что на 14% больше, чем в апреле. Тамбовчанам выдали 7,2 тыс. кредиток на 840 млн руб. (рост на 11%).

«Рынок кредитных карт в России приближается к насыщению: их держателями являются уже почти 30 млн человек. В таких условиях банкам становится все сложнее привлекать новых клиентов, и рынок переходит от стадии активного роста к этапу удержания существующих клиентов и перераспределения долей портфеля»,— поясняет гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

В целом по России банки открыли в прошлом месяце 1,33 млн договоров на кредитные карты. Общий лимит по кредиткам опустился до 158,4 млрд руб. — на 3% по сравнению с апрелем. За пять месяцев года россиянам выдали 6,15 млн карт с общим лимитом 694 млрд руб.

Почему в макрорегионе сокращаются выдачи кредитных карт — в материале «Ъ-Черноземье» «Карты уходят из рук».

Егор Якимов