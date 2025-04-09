Карты уходят из рук

Во всех регионах Черноземья в феврале 2025 года сократилось число выданных кредитных карт, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Заметнее всего выдачи уменьшились в Белгородской и Воронежской областях (на 18 и 17% соответственно). В динамике год к году сокращение фиксируется во всем макрорегионе более чем в два раза. Также уменьшился и объем одобренных лимитов — в среднем на 50%. Эксперты отмечают, что это федеральный тренд, и ожидают активизации выдач во второй половине года в связи со смягчением денежно-кредитной политики со стороны ЦБ.

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По итогам февраля 2025 года число выданных новых кредитных карт сократилось во всех регионах Черноземья. Об этом свидетельствуют данные ОКБ. В Белгородской области количество выданных кредитных карт сократилось на 18%, с 11,8 тыс. в январе до 9,9 тыс. шт. в феврале. При этом по сравнению с февралем 2024 года выдачи сократились более чем в два раза — с 23,4 тыс. карт. Объем выдач за год также уменьшился — на 56%, с 1,9 млрд до 1,2 млрд руб.

В Воронежской области число выданных кредиток сократилось на 17%, с 19,1 тыс. до 16,3 тыс. По сравнению с прошлым годом фиксируется сокращение более чем вдвое — с 34,5 тыс. шт. Объем выдач уменьшился на 58%, с 3 млрд до 1,9 млрд руб. В Курской области выдачи кредиток сократились на 10%, с 7,5 тыс. до 6,8 тыс., а в динамике год к году — более чем в два раза, с 17,6 тыс. шт. Суммарный объем одобренных лимитов уменьшился на 59%, с 1,3 млрд до 846,5 млн руб.

В Липецкой области в феврале число выданных кредиток сократилось на 13%, с 8,9 тыс. до 7,8 тыс., за год — более чем вдвое, с 17,2 тыс. штук. Объем выдач при этом уменьшился на 53%, с 1,4 млрд до 934,7 млн руб. В Орловской области за февраль выдачи кредитных карт сократились на 7,4%, с 6,7 тыс. до 6,2 тыс. шт. По сравнению с 2024 годом фиксируется сокращение в два раза, с 12,7 тыс. кредиток. Объем одобренных лимитов уменьшился на 39%, с 1 млрд до 731,4 млн руб. В Тамбовской области число выданных кредиток сократилось на 14%, с 6,9 тыс. до 6 тыс. шт., за год — более чем вдвое, с 13,9 тыс. кредиток. Объем выдач уменьшился на 54%, с 1 млрд до 677,9 млн руб.

В целом по стране, по данным ОКБ, в феврале было выдано 1,15 млн кредитных карт с общим лимитом 141,64 млрд руб. В годовом отношении выдачи сократились на 50%, а общий объем одобренных лимитов — на 39%. За февраль 2024-го в России выдали 2,32 млн карт на 230,7 млрд руб. При этом по сравнению с январем выдачи сократились на 6% (с 1,22 млн карт), а общий лимит вырос на 1% (со 139,86 млрд руб.).

В январе сообщалось, что в стране выдачи кредитных карт упали почти вдвое, обновив минимум с апреля 2022 года, а суммарный объем одобренных лимитов снизился на 41%. Отмечалось, что выдачи снижаются с мая 2024 года, и за это время число выданных кредитов сократилось на 53%, а объем одобренных лимитов — на 54%.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов поясняет, что снижение выдач кредитных карт является «общероссийской тенденцией»: «Она, на мой взгляд, связана с жесткой монетарной политикой ЦБ, сложной ситуацией в экономике, ростом закредитованности населения, а также ужесточением регулирования розничного кредитования с целью его постепенного охлаждения. Свою роль играет и повышение с 1 февраля антицикличной надбавки для банков, что также ограничивает возможности последних по расширению кредитования. В таких условиях банки существенно ужесточили требования к заемщикам, и на получение кредитки могут рассчитывать фактически лишь наиболее платежеспособные клиенты. Снижение кредитных лимитов также связано с вышеперечисленным — таким образом банки пытаются сдерживать рост кредитных рисков».

Эксперт полагает, что данные факторы продолжат действовать в ближайшие месяцы и выдачи кредиток «будут оставаться вблизи текущих пониженных уровней». «Ожидать активизации выдачи кредиток, думаю, стоит где-то во второй половине года, когда ЦБ может приступить к смягчению денежно-кредитной политики, а возможное урегулирование конфликта на Украине и начало нормализации отношений между РФ и странами Запада смягчит риски для отечественной экономики»,— добавил господин Додонов.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что «на динамику повлиял рост стоимости кредитов»: «Также наблюдается исчерпание потенциала роста рынка. Сейчас на одного россиянина приходится в среднем три банковские карты, включая кредитные и комбинированные. Рынок, на котором на экономически активного заемщика приходится сразу несколько банковских карт, указывает на высокий уровень насыщенности и исчерпания потенциала бурного роста. К тому же банки стали чаще отказывать в выдачах кредитных карт заявителям из-за решения ЦБ о повышенных надбавках к коэффициентам риска».

Егор Якимов