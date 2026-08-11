«Тамбовские коммунальные системы» присоединят к концессионеру «РКС-Тамбов»

ООО «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы», концессионер систем водоснабжения и водоотведения Тамбова) будет реорганизовано путем присоединения к нему АО «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС). Соответствующие решения единственный акционер ТКС и единственный участник фирмы-концессионера приняли 7 августа. Информация появилась в системе «СПАРК-Интерфакс» 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Тамбовские Коммунальные Системы» было зарегистрировано в Тамбове в июле 2003 года. В настоящее время основным видом деятельности указано производство строительно-монтажных работ. ТКС исторически выступало оператором водоснабжения областного центра и имеет широкий портфель лицензий. С октября 2024 года пост генерального директора занимает Андрей Михалев. В составе учредителей присутствует лицо, пожелавшее скрыть свои данные согласно ФЗ №129. Уставный капитал предприятия составляет 7 млн руб. В 2025 году выручка компании составила 620,5 млн руб., а убыток — 26,9 млн руб.

В сообщениях организаций отмечается, что требования кредиторов могут быть предъявлены в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа АО «Тамбовские коммунальные системы».

ООО «РКС-Тамбов» (ранее ООО «Концессионные коммунальные системы») прописано в Тамбове с июля 2021 года. Компания работает в сфере распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Главный управляющий директор — руководитель обособленного структурного подразделения в Тамбовской области Сергей Истомин. В составе учредителей присутствует одно лицо, пожелавшее скрыть свои данные согласно ФЗ №129. Выручка ООО «РКС-Тамбов» в 2025 году составила 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — 100,1 млн руб.

Концессия между властями Тамбова и структурой «РКС» была заключена в 2021 году сроком на 30 лет. Компания заявляла о планах вложить в развитие коммунальной инфраструктуры города 4,1 млрд руб., а также инвестировать 8,8 млрд руб. в основные фонды.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «К водоканалу подключат горожан».

Денис Данилов