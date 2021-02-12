К водоканалу подключают горожан

Предложенный «Российскими коммунальными системами» (РКС, входит в ПАО «Т плюс») проект концессии объектов водоснабжения и водоотведения Тамбова «в ближайшее время» будет обсужден с горожанами. На днях после критики соглашения со стороны мэрии и гордумы чиновники и потенциальный концессионер договорились о более ранних сроках части ремонтов. В РКС считают, что действующая модель является «наиболее сбалансированной для жителей, мэрии и водоканала» и не приведет к резкому росту тарифов. Депутаты не исключают, что могут отклонить и новые условия.

Об изменениях условий концессионного соглашения на получение объектов водоснабжения и водоотведения Тамбова мэрия города сообщила 10 февраля, когда врио градоначальника Максим Косенков в очередной раз обсудил планируемую концессию с руководством РКС. В мэрии напомнили, что в декабре 2020 года депутаты гордумы вернули документацию на доработку, а господин Косенков раскритиковал проект «за отсутствие конкретного плана по ремонту или замене сетей и объектов».

С инициативой взять водоканал Тамбова в концессию РКС выступила летом прошлого года. Она планировала получить коммунальную инфраструктуру на 30 лет и вложить за это время 4,1 млрд руб. в ремонт систем водоснабжения и водоотведения, а также инвестировать 8,8 млрд руб. в основные фонды.

Итоги конкурса на право заключения соглашения были подведены в конце года. На него заявились связанные друг с другом московские ООО «Интегралинвест» и ООО «Инфраструктурастрой», а также тамбовское ООО «Контакт МС». Все три компании не были допущены из-за несоответствия заявок требованиям федерального закона №115 «О концессионных соглашениях». Заключить концессию конкурсная комиссия рекомендовала с ее инициатором. Параллельно в Тамбове поменялась власть — место Наталии Макаревич на посту мэра занял Максим Косенков.

Как рассказали в городской администрации, с начала 2021 года чиновники и РКС провели несколько встреч, что «позволило значительно продвинуться в вопросе выработки конкретных планов». В частности, «сроки проведения многих капитальных работ» по ремонту и замене сетей и оборудования были перенесены на более ранний период — не позднее пяти лет с момента заключения концессии. «Представители РКС сообщили, что это позволит ускорить решение застарелой проблемы с давлением воды на верхних этажах домов, существенно снизить аварийность на сетях», — отметили в мэрии.

Максим Косенков также заявил, что доработанный проект «в обязательном порядке подлежит обсуждению с горожанами». Такое обсуждение будет подготовлено и проведено «в ближайшее время».

В РКС “Ъ-Черноземье” уточнили, что процесс заключения соглашения «не останавливался». «Компания готова к конструктивному диалогу, однако вновь возникающие изменения параметров должны обсуждаться непосредственно при утверждении инвестпрограммы. С начала проработки соглашения проанализировано множество различных вариантов концессии. Конфигурация, которая достигнута сейчас, является наиболее взвешенной и сбалансированной для жителей, мэрии и водоканала», — отметили в компании. Там считают, что предложенная модель позволит обновить инфраструктуру на новом уровне, но при этом не даст «взлететь» тарифу на воду.

В РКС также наблюдают, «как часто бывает в предвыборный период», популистские заявления от отдельных депутатов, а также непрофессиональные предложения, «зачастую утопичные и противозаконные, рассчитанные на получение "лайков" у широкой общественности». «Но количество таких депутатов крайне мало, и в преобладающей части народные избранники хорошо погружены в специфику водоснабжения и понимают эффективность концессии», — добавили в компании.

Председатель комитета ЖКХ гордумы Тамбова Артем Александров рассказал “Ъ-Черноземье”, что депутаты пока еще не получали обновленный проект концессии. «До последнего времени РКС настаивали на своих условиях, но они по срокам и объемам работ не устроили ни нас, ни региональную администрацию. С новыми мы еще не ознакомились. Но. если и этот проект не устроит, мы можем его также не согласовать», — заявил господин Александров.

Александр Прытков