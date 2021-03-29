Депутаты гордумы одобрили передачу водоканала Тамбова в концессию

Депутаты «вынесли положительное решение по вопросу о заключении концессионного соглашения» в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Концессионные коммунальные системы» (входит в холдинг «Российские коммунальные системы», РКС). Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

РКС планирует получить коммунальную инфраструктуру на 30 лет и вложить за это время 4,1 млрд руб. в ремонт систем водоснабжения и водоотведения, а также инвестировать 8,8 млрд руб. в основные фонды. В конце 2020 года депутаты гордумы и врио мэра Максим Косенков раскритиковали проект за «отсутствие конкретного плана работ по ремонту или замене сетей и объектов».

После проведения нескольких рабочих встреч параметры концессии были скорректированы. Кроме того, Максим Косенков заявил, что без одобрения горожан соглашение не будет заключено. В феврале 2021 года «большинство» тамбовчан одобрили проект.

Подробнее о концессии читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков