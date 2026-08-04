В Геленджике открыли горячую линию для родственников пропавших после атаки БПЛА

В Геленджике организовали горячую линию для родственников и близких людей, которые после атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка не могут связаться с теми, кто находился в районе происшествия. Обращения принимают специалисты муниципального центра управления города. Уточнить информацию можно по телефону МЦУ Геленджика: +7 (86141) 3-19-29.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края открыла собственную горячую линию для приема обращений граждан после атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших.

В результате атаки БПЛА погибли шесть человек, в том числе дети. В Архипо-Осиповке был развернут оперативный штаб, к оказанию помощи привлекли специализированную бригаду медицины катастроф, дополнительные бригады скорой помощи и психологов.

Власти также опровергли распространявшиеся в соцсетях сообщения о необходимости сбора донорской крови, медикаментов и гуманитарной помощи, заявив, что медицинские учреждения полностью обеспечены необходимыми запасами.

Анна Гречко