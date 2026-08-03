На Кубани открыли горячую линию после атаки БПЛА под Геленджиком

Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию после атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В надзорном ведомстве сообщили, что соблюдение прав пострадавших жителей находится на особом контроле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура Геленджика координирует взаимодействие с профильными службами и ведомствами для оперативного оказания помощи. Контроль за развитием ситуации осуществляет руководство краевой прокуратуры. Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи начала работу горячая линия.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, работают бригады скорой помощи и специалисты медицины катастроф.

По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибли три человека, еще 13, в том числе дети, получили ранения. По информации властей Краснодарского края, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры.

Анна Гречко