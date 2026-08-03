В Геленджике опровергли сообщения о срочной необходимости донорской крови после атаки БПЛА
Власти Геленджика заявили, что медицинские учреждения города обеспечены необходимым запасом донорской крови после падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка. Информацию о срочном привлечении доноров в администрации назвали не соответствующей действительности.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
По данным мэрии, главный врач городской больницы Сергей Ермаков сообщил, что имеющихся запасов крови достаточно, а потребности системы здравоохранения полностью обеспечены. Ситуация в медицинских учреждениях остается стабильной.
Ранее власти Геленджика также опровергли сообщения о сборе медикаментов, воды и одноразовой посуды для пострадавших, отметив, что больницы Архипо-Осиповки и Геленджика располагают необходимыми запасами.
По последним данным, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 10 человек получили ранения, трое пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.