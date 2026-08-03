В Геленджик направят бригаду медицины катастроф из Краснодара после атаки БПЛА

Для оказания помощи пострадавшим после падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком власти запросили специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара. Об этом в соцсетях сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По словам мэра, сейчас он находится на месте происшествия. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают пять бригад скорой помощи из Геленджика, дополнительно привлечены три бригады из Туапсе. Также ожидается прибытие специалистов территориального центра медицины катастроф из Краснодара. Развернут оперативный штаб.

По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА погибли три человека, еще 13, в том числе дети, получили ранения.

Всего в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Анна Гречко